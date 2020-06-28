İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
Spor

Chris Jones Bursaspor'da kaldı

Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Chris Jones ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.

DHA28 Haziran 2020 Pazar 15:17 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 15:17
ABONE OL

Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta mücadele verecek olan ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna dahil ettiği Chris Jones ile yeniden anlaştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada ABD'li oyuncu ile protokol imzalayan Bursa temsilcisi, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında 27 yaşındaki oyuncu ile yeniden anlaşma imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Chris Jones ile 1 yıl daha... Geçen sezon göstermiş olduğu performansla takımımıza önemli katkılar koyan Amerikalı oyun kurucumuz Chris Jones, 2020-2021 sezonunda da Frutti Extra Bursaspor formasını giyecek" ifadelerine yer verildi.

Frutti Extra Bursaspor formasıyla geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maça çıkan Birleşik Amerikalı, 34.57 dakika süre ortalamasıyla; 15.14 sayı, 3.14 ribaund ve 6.95 asist kaydetti.

Bakan Varank 11 yıl önce yaşanan olayı anlattı: Bu kara lekeyi temizlemek Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.