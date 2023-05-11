İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5601
  • EURO
    21,3992
  • ALTIN
    1280.61
  • BIST100
    4804.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chris Paul, Denver Nuggets maçında forma giyemeyecek
Spor

Chris Paul, Denver Nuggets maçında forma giyemeyecek

NBA Batı Konferansı yarı final 6. maçında Denver Nuggets ile karşılaşacak olan Phoenix Suns'ta Chris Paul, sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

11 Mayıs 2023 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Chris Paul, Denver Nuggets maçında forma giyemeyecek
ABONE OL

Phoenix Suns, point guardı Chris Paul'un Denver Nuggets'a karşı Batı Konferansı yarı finalleri serisinin bu geceki 6. maçında forma giymeyeceğini, pivot Deandre Ayton'ın ise oynama durumunun 'şüpheli' olduğunu belirtti.

Paul'un Çarşamba günü takımın antrenman tesisinde kapsamlı bir çalışmaya katıldığı bildirilmiş olsa da, koç Monty Williams "Oynamaya uygunluk konusunda hiçbir şeyin değişmediğini" belirtti:

"Çalışıyor ama durumu değişmedi. Kesinlikle daha çok şey yapıyor. Ama spekülasyon yapmamaya dikkat ediyorum, çünkü bana 'Tamam, %80-%90 sağlıklı' diyen bir rapor gelmedi."

Paul, Batı Konferansı yarı finallerinin 2. maçında sol kasığından sakatlanarak, son üç maçta kenarda oturmak durumunda kalmıştı.

Ayton ise seri boyunca kaburgasından geçirdiği hafif sakatlıkla forma giymeye devam ediyordu.

Williams son olarak, her iki oyuncunun da 6. maça çıkmak için iyi göründüğünü söyleyerek, Ayton'ın "sakatlık durumunu kontrol ettireceğini" sözlerine ekledi.

  • chris paul
  • denver nuggets
  • phoenix suns

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.