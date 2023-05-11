Chris Paul, Denver Nuggets maçında forma giyemeyecek

Phoenix Suns, point guardı Chris Paul'un Denver Nuggets'a karşı Batı Konferansı yarı finalleri serisinin bu geceki 6. maçında forma giymeyeceğini, pivot Deandre Ayton'ın ise oynama durumunun 'şüpheli' olduğunu belirtti.

Paul'un Çarşamba günü takımın antrenman tesisinde kapsamlı bir çalışmaya katıldığı bildirilmiş olsa da, koç Monty Williams "Oynamaya uygunluk konusunda hiçbir şeyin değişmediğini" belirtti:

"Çalışıyor ama durumu değişmedi. Kesinlikle daha çok şey yapıyor. Ama spekülasyon yapmamaya dikkat ediyorum, çünkü bana 'Tamam, %80-%90 sağlıklı' diyen bir rapor gelmedi."

Paul, Batı Konferansı yarı finallerinin 2. maçında sol kasığından sakatlanarak, son üç maçta kenarda oturmak durumunda kalmıştı.

Ayton ise seri boyunca kaburgasından geçirdiği hafif sakatlıkla forma giymeye devam ediyordu.

Williams son olarak, her iki oyuncunun da 6. maça çıkmak için iyi göründüğünü söyleyerek, Ayton'ın "sakatlık durumunu kontrol ettireceğini" sözlerine ekledi.