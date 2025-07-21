İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4002
  • EURO
    47,0648
  • ALTIN
    4369.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chris Paul, Los Angeles Clippers'a dönüyor
Spor

Chris Paul, Los Angeles Clippers'a dönüyor

NBA'in deneyimli oyun kurucusu Chris Paul, kariyerinin son döneminde yeniden Los Angeles Clippers'a dönmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Chris Paul, Los Angeles Clippers'a dönüyor
ABONE OL

NBA'in vetaran oyun kurucusu Chris Paul, kariyerinin son döneminde yeniden Los Angeles Clippers forması giymeye hazırlanıyor.

Sports Illustrated'a göre, Las Vegas Summer League'de Paul'un Clippers'a dönüşü için "kaçınılmaz" yorumları yapılırken, hem oyuncuya hem de takıma yakın kaynaklar bu yönde bir anlaşmanın yaklaştığını belirtti.

Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Cumartesi günü Zoom üzerinden yaptığı medya toplantısında, Paul ile ilgilendiklerini doğrulayarak, "Ciddi şekilde değerlendiriyoruz," dedi.

2025–26 sezonu öncesinde kadroda hâlâ iki boşluk bulunan Clippers, şu anda ilk apron maaş sınırının yalnızca 3.57 milyon dolar altında bulunuyor. ESPN'den Ohm Youngmisuk'a göre, bu durum Clippers'ın Paul'e sadece veteran minimumu teklif etmesine olanak tanıyor.

40 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, geçen sezonu San Antonio Spurs'te geçirdi ve tüm 82 maça ilk beş başlayarak formda bir görüntü çizdi. Ancak başlangıç rolü konusundaki isteği, Clippers'ın bu yaz Bradley Beal'ı kadroya katması nedeniyle pazarlıkları zorlaştırabilir.

Buna karşın, Paul'un ailesine yakın olmak istemesi, Los Angeles'a dönüş konusunda güçlü bir motivasyon oluşturuyor. Clippers yetkilileri, tecrübeli bir oyun kurucuyu daha kadroya katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

  • Chris Paul
  • Los Angeles Clippers

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.