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Spor

Chris Paul NBA'de bir ilki başardı ve tarihe geçti

Phoenix Suns'ın Brooklyn Nets'i 113-107 yendiği maçta; 22 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayan Chris Paul, NBA'de toplamda 20 bin sayı, 10 bin asist ve 5 bin ribaunt barajına ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

28 Kasım 2021 Pazar 11:22 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:22
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 113-107 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 16 maça taşıdı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets'i deplasmanda 6 sayı farkla yenerek bu sezonki büyük çıkışını sürdürdü.

Sezonun 17. galibiyetine uzanan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 13 sayı, 7 top çalma, 6 ribaunt, JaVale McGee 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.

Chris Paul, bu performansının ardından toplamda 20 bin sayı, 10 bin asist ve 5 bin ribaunt barajına ulaşan NBA'deki ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu sezon 6. kez kaybeden Nets'te all-star Kevin Durant 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, DeAndre' Bembry ile LaMarcus Aldridge 18'er sayıyla oynadı. James Harden ise 12 sayı, 13 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaptı.

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