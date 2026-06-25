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Spor

Chris Richards: Türkiye'nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk

ABD Milli Takımı oyuncusu Chris Richards, Türkiye'yi hafife almayacaklarını belirterek son 32 turuna 9 puanla çıkmak ve Dünya Kupası'nda tarih yazmak istediklerini söyledi.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 00:31 - Güncelleme:
Chris Richards: Türkiye'nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile karşılaşacak ABD'de milli futbolcu Chris Richards, Türkiye'nin erken elenmesini beklemediklerini söyledi.

Takımın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarına açıklamada bulunan Richards, grupta şu ana kadar iyi bir iş çıkardıklarını ve Türkiye karşısında kazanarak son 32 turuna 9 puanla çıkmak istediklerini belirtti.

Takımda iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Bence sahip olduğumuz başarının bununla çok ilgisi var. Gerçekten iyi bir oyuncu kültürü oluşturduğumuzu düşünüyorum. Fazla milli maça çıkmamış oyuncular bile bu gruba dahil oldu ve çok iyi uyum sağladılar. Saha içinde ve dışında kardeş gibi hissediyoruz. Bunu kutlamalarımızdan, her ikili mücadelede birbirimizi desteklememizden, küçük bir gerginlik olduğunda herkesin oraya koşmasından görebilirsiniz. Saha dışındaki arkadaşlığı gerçekten sevdiğinizde, saha içinde işlerin çok daha kolaylaştığını düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN İYİ BİR FUTBOL KÜLTÜRÜ VAR"

Richards, her maçta forma giymek istediğini belirterek, Türkiye karşısında nasıl bir kadronun sahada olacağını bilmediğini söyledi.

Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Richards, "Son Avrupa Şampiyonası'nda çok güçlü bir takım olduklarını hatırlıyorum ve bence Türkiye'nin iyi bir futbol kültürü var. Türkiye'nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk ama ne olursa olsun onları hafife almayacağız. Yarın sahaya çıkıp hala 3 puan almaya çalışacaklarını biliyoruz, bu yüzden nihayetinde kazanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Avrupa ekiplerinin Kuzey Amerika takımlarını "kolay lokma" olarak gördüğünü söyleyen Richards, "Tam tersi olduğunu size göstereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Dünya Kupası'na girerken sadece kazanmak değil, tarih yazmak hakkında da konuştuk. Her maçı ve her antrenmanı tarih yazmaya devam etmek için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

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