18 Nisan 2020 Cumartesi 18:18 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 18:18

Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder, bu sezon takımı ile beraber büyük işler çıkardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen ve düşük bir bütçe ile mücadele eden Sheffield liglere ara verildiğinde 43 puanla 7. sıradaydı ve Şampiyonlar Ligi iddiasını koruyordu.

Chris Wilder, Şubat ayında oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 21 yıllık iç saha yenilmezliğini kaybettiği derbi maçını yerinde takip etti. Maç ayrıca 2 kırmızı karta, 2 karşılıklı penaltıya ve birçok olaya sahne oldu.

Bu atmosferi sonuna kadar hisseden Chris Wilder, futbolcuların nasıl ateşli bir ortamda oynadığını gördü.

"GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIYOR"

Maçı anlatan Chris Wilder; "Bir süre önce Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemeye gittim. Maçların sertliğinden şikayet eden arkadaşlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Futbol zor bir endüstri ve sadece baskıya karşı güçlü olan hayatta kalıyor." dedi.

Chris Wilder, Liverpool maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle İngiliz medyasının tepkisine maruz kaldı. İngiliz hoca, takımı Sheffield United'in Liverpool'la oynadığı maçı Dean Henderson'un hatası ile kaybetmesi sonrası, oyuncusunu eleştirilere karşı korumaması nedeniyle eleştirilmişti.

Bazıları, medyaya karşı bir hocanın oyuncusunu eleştirmesini yanlış buluyordu. Dean Henderson ise; eleştirilerden dersini almışcasına, bu maç sonrası performansını yükseltti.

"ONLARIN DESTEKÇİSİ BENİM"

Dean Henderson'un hatası ile ilgili konuşan Wilder; "Bu da bir deneyimdi. Oyuncularımın en büyük destekçisi benim. Onları takıma ben aldım ve gelişimlerine katkı sağladım. Eğer bir şey söylenmesii gerekiyorsa, söylenir. Merak etmeyin." dedi.