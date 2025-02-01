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Spor

Chris Wood yıldızlaştı! Nottingham Forest, Brighton'ı dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest, konuk ettiği Brighton'ı 7-0 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran Chris Wood, Brighton karşısında attığı 3 golle bu sezon 17 gole ulaştı.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
Chris Wood yıldızlaştı! Nottingham Forest, Brighton'ı dağıttı
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest, Brighton'ı konuk etti.

The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 7-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine Lewis Dunk, 25. dakikada Morgan Gibbs-White, 32, 64 ile 69. dakikada penaltıdan Chris Wood, 89. dakikada Neco Williams ve 90+1. dakikada Jota Silva kaydetti.

CHRIS WOOD, 17 GOLE ULAŞTI

Mücadelede hat-trick yapan Chris Wood, Premier Lig'de 24 maçta 17. golüne ulaştı. 33. yaşındaki golcünün 2 de asisti bulunuyor.

Yeni Zelandalı golcü, gol krallığında ise Muhammed Salah (19) ve Erling Haaland'ın (18) ardından 17 golü olan Alexander Isak ile gol sayısını eşitledi.

Öte yandan Chris Wood'un iki golünde asisti yapan isim Anthony Elanga oldu.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK

Konuk ekip Brighton'da sakatlığı devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Nottingham, 3. sırada konumlandı. 34 puanda kalan Brighton ise 9. sırada yer aldı.

Premier Lig'in 25. haftasında Nottingham Forest, Fulham'a konuk olacak. Brighton ise Chelsea'yi ağırlayacak.

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