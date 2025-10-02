Christ Inao Oulai: Şampiyonluğu Trabzonspor'da yaşamak istiyorum

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Christ Inao Oulai, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Henüz kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşamadığını belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonluk bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey. Daha önce hiç yaşamadım, Trabzonspor'da yaşamak istiyorum" dedi.

Futbolda yaşanabilecek en kötü şeyin sakatlık olduğunu vurgulayan Oulai, bu nedenle antrenman ve maçlarda ekstra dikkatli davrandığını söyledi. Kötü arkadaşlıklardan uzak durmaya çalıştığını dile getiren genç oyuncu, "Çünkü kötü alışkanlıklarla insanı onlar tanıştırır" ifadelerini kullandı.

"YAYA TOURE HAYRANLIĞIM VAR"

Fildişi Sahilli futbolcu, efsane isimlerden biriyle tanışma şansı olsa tercihini Yaya Toure'den yana kullanacağını dile getirdi. Christ Inao Oulai, "Tartışmasız Yaya Toure. Tesadüf, ben de onun oynadığı akademiden yetiştim" dedi. Oulai, Toure ve Paris Saint Germain'de forma giyen Vitinha'yı çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

"EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI"

Trabzonspor formasıyla en üzüldüğü maçın Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirten Oulai, "Hakemin kararlarına inanamadım. Açıkça rakibi korudu" yorumunu yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde en mutlu olduğu anın ise Bastia formasıyla çıktığı ilk profesyonel maç olduğunu vurguladı.

"SAHADA EN ÇOK ASİSTTEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Christ Inao Oulai, asist yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Taktik antrenmanları çift kaleye tercih ettiğini belirten Oulai, "Takımımın topa sahip olamaması ve sürekli uzun pas yapılması beni çok sinirlendiriyor" ifadelerini kullandı.

FUTBOL DIŞINDA MÜZİK VE MATEMATİK İLGİSİ

Futbol dışında müzik dinlemeyi çok sevdiğini söyleyen genç oyuncu, futbolcu olmasaydı matematikçi olmak istediğini belirtti. Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca maç öncesi uğur getirdiğine inandığı ton balığı ve tavuklu makarna yediğini de paylaştı.

"HAYALİM SAVAŞLARI DURDURMAK"

Kendi yaşam felsefesini 'mutluluk' olarak özetleyen Christ Inao Oulai, sihirli bir gücü olsa tüm savaşları durdurmak istediğini vurguladı. Oulai, dövme konusunda da annesinin fotoğrafını koluna yaptırmayı planladığını açıkladı.

"EN DİSİPLİNLİ İSİM EDİN VİSCA"

19 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşları ve futbolcular arasında değerlendirmeler de yaptı. Oulai, en disiplinli oyuncunun Trabzonspor'dan Edin Visca olduğunu dile getirirken, en çok yemek yiyen futbolcunun kaleci Ahmet Doğan Yıldırım olduğunu söyledi, en şakacı futbolcu olarak ise Bouchouari ile kendisini işaret etti.