14 Kasım 2025 Cuma
  • Christ Inao Oulai'den dikkat çeken sözler! ''Gerçek bir savaşçıyım''
Spor

Christ Inao Oulai'den dikkat çeken sözler! ''Gerçek bir savaşçıyım''

Trabzonspor'un Fransa 2. Lig takımı Bastia'dan transfer ettiği Christ Inao Oulai, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'na davet edilen genç yıldız, milli takım medya merkezine açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2025 Cuma 17:10
Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi FC Bastia'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, gösterdiği performansla Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.

Oulai, Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan ve Umman ile oynayacağı maçlar için milli takım kadrosunda yer alacak.

"SAHADA GERÇEK BİR SAVAŞÇIYIM"

Milli takım medyasına açıklamalarda bulunan Oulai, Türkiye'de Trabzonspor'da forma giydiğini belirterek, "Sahada gerçek bir savaşçıyım. Risk almaktan asla korkmam. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Ülkeme hizmet etmek ve değerlerime değer katmak için her şeyimi vereceğim" dedi.

"BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDEBİLİRİZ"

Oulai, milli takımda harika bir teknik direktörle çalıştıklarını ve takımda güçlü bir aile ortamı olduğunun altını çizdi. "Eğer dayanışma içinde olursak, birlikte büyük başarılar elde edebiliriz. Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak için tamamen odaklandık" diye konuştu.

"TÜM GÜCÜMLE MÜCADELE EDECEĞİM"

Genç oyuncu, milli takımda forma şansı bulması halinde elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu ifade etti. "Hiçbir şey düşünmeden, yalnızca sahaya odaklanarak en iyi performansımı sergileyeceğim. Taraftarlar, eğer iyiysen seni yüceltir ama kötüysen eleştirir. Bunun farkındayım ve bilincindeyim. Bu farkındalıkla forma şansı bularak tüm gücümle mücadele edeceğim" dedi.

