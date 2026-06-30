Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasını da giyen genç futbolcu, turnuvada sergilediği oyunla da dikkat çekmiş durumda. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United hali hazırda Oulai'yi izleyen kulüpler arasında. Son olarak İngiliz devi Chelsea'nin, yetenekli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.

Corrieredellosport'a göre; Londra ekibi, Christ Oulai için yaklaşık 25 milyon euroluk bir bütçe ayırmıştı. Son gelen haberlere göre Chelsea, teklifinde revizeye gidecek. Trabzonspor'un 20'lik orta saha için beklediği bonservis 40 milyon euro. Bordo-Mavililer, Oulai'nin tapusunu 5.5 milyon euro ödeyerek Bastia'dan almıştı.