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  • Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! İngiliz devi gözünü kararttı
Spor

Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! İngiliz devi gözünü kararttı

Trabzonspor'un 20 yaşındaki genç yıldızı Christ Inao Oulai gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda. Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili forması giyen genç futbolcu için son olarak İngiliz ekibi Chelsea devreye girdi. İşte detaylar...

AKŞAM30 Haziran 2026 Salı 09:10 - Güncelleme:
Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! İngiliz devi gözünü kararttı
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Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasını da giyen genç futbolcu, turnuvada sergilediği oyunla da dikkat çekmiş durumda. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United hali hazırda Oulai'yi izleyen kulüpler arasında. Son olarak İngiliz devi Chelsea'nin, yetenekli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.

Corrieredellosport'a göre; Londra ekibi, Christ Oulai için yaklaşık 25 milyon euroluk bir bütçe ayırmıştı. Son gelen haberlere göre Chelsea, teklifinde revizeye gidecek. Trabzonspor'un 20'lik orta saha için beklediği bonservis 40 milyon euro. Bordo-Mavililer, Oulai'nin tapusunu 5.5 milyon euro ödeyerek Bastia'dan almıştı.

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