Christ Oulai, Avrupa'nın radarında!

Trabzonspor'da Christ Oulai için transfer hareketliliği yaşanıyor.

Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin genç futbolcuyu izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa ekiplerinin oyuncu hakkında detaylı rapor hazırladığı öğrenildi. Menajerlik tarafındaki süreç nedeniyle görüşmelerin kısa süreli olarak yavaşladığı, ancak ilginin devam ettiği kaydedildi.

Trabzonspor yönetimi ise genç oyuncuyu kulübün önemli yatırımlarından biri olarak görüyor. Bordo-mavililerin, beklentileri karşılayacak bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapabileceği öğrenildi.

Başkan Ertuğrul Doğan da daha önce yaptığı açıklamada yeni sezon öncesi teklif gelen bazı oyuncuların satışının gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

Christ Oulai, geçtiğimiz sezon Bordo mavili forma altında 31 resmi mücadeleye çıktı.

20 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.