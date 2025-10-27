Trabzonspor'un sezon başında Fransız ekibi Bastia'dan kadrosuna kattığı Christ Oulai performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Eyüpspor maçında attığı harika golle dikkatleri üzerine çekmeye başaran 19 yaşındaki genç yetenek, son 4 maçta 1 gol ve 2 asistlik performansıyla da taraflı tarafsız herkes tarafından yüksek sesle övülmeye başlandı. Christ Oulai'yi Avrupa futboluna kazandıran Bastia'nın 41 yaşındaki Scoutu Pierre-Paul Antonetti, AKŞAM'a konuştu: "Onu ilk kez Fas'taki bir turnuvada gördüm. Ardından Fildişi Sahili'nde ikinci kez izledim. Transfer edebilmek için yaşının 18'e gelmesini bekledim. 2024 yılının yaz ayında onunla sözleşme imzaladık. Kişiliğini, top tutuşunu, oyun anlayışını ve boyuna rağmen gücünü çok sevdim. Oulai, sıra dışı bir oyuncu. Gerekli çabayı ve fedakârlığı gösterirse Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olma potansiyeline sahip...

FRANSIZLAR İSTİYORDU

Christ Oulai; Marco Verratti ve Ngolo Kante'nin karışımı... Trabzonspor devreye girdiğinde Fransa'dan Rennes, Strasbourg ve Lorient gibi takımlar da genç oyuncu için girişimlerde bulundu. Trabzonspor'dan ilk teklif geldiğinde hâlâ iyi bir ilerleme marjı olduğu için büyük yeteneği kaybedeceğimizi düşündüm. Biz en az 2 yıl bizde kalacağını tahmin ediyorduk. Şu an oyuncuyu takip eden kulüpler hakkında bir bilgim yok ama performansının üst düzey Avrupa kulüplerini harekete geçireceği konusunda da hiçbir şüphem yok..."

MAAŞI 400 BİN EURO

Oulai, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Trabzonspor, Bastia'ya genç oyuncunun bonservisi için 5.5 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde yapılacak. Oyuncunun sonraki satışından (Bazı ödenen ve ödenecek rakamlar düştükten sonra) yüzde 20'si Fransız kulübüne verilecek. Yapılan anlaşmaya göre, genç yeteneğe 2025-26 sezonu için 400 bin euro, 2026-27 sezonu için 450 bin euro, 2027-28 sezonu için 500 bin euro, 2028-29 sezonu için 600 bin euro, 2029-30 sezonu için 650 bin euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.