17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Christ Oulai: Şampiyon da olabilirdik

Trabzonsporlu Christ Inao Oulai, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlamak istediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 22:41 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildi.

Mücadelenin ardından Trabzonspor futbolcusu Christ Inao Oulai açıklamalarda bulundu.

"KUPA FİNALİNİ KAZANARAK BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Oulai, "İyi oynayan bir rakiple karşılaştık, biz de iyiydik ama istediğimizi yapamadık bugün. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sezonu iyi şekilde, kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz." dedi.

"ŞAMPİYON DA OLABİLİRDİK"

Açıklamalarına devam eden Fildişi Sahilli futbolcu, "Benim adıma iyi bir sezon geçti. Takım arkadaşıma ve özellikle hocama teşekkür ediyorum. Şu an 3. konumdayız ama şampiyon da olabilirdik. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Bunu da hak ettik. Herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

