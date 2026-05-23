Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine taşıyan Trabzonspor'da top koşturan Christ Inao Oulai'den olay olacak paylaşımlar geldi.

Fildişi Sahilli futbolcu, havaalanında yaşadığı tahmin edilen bir problem üzerine Instagram hesabından "You Turks are racists" ("Siz Türkler ırkçısınız") ifadelerinin yer aldığı bir hikâye paylaştı.

KISA SÜRE İÇİNDE SİLDİ

Paylaşımların kısa sürede sosyal medyada yayılması sonrası futbolseverler tepki gösterirken, olay Trabzonspor camiasında da gündem oldu.

Trabzonspor'un genç futbolcusu, yaptığı paylaşımları kısa süre içinde sildi.

"HESABIM ÇALINMIŞTI"

Öte yandan paylaşımını silen Christ Oulai bir paylaşım daha yaptı. Oulai yeni paylaşımında "Hesaptaki ben değildim. Hesabım çalınmıştı. Havalimanında değilim, oteldeyim." ifadelerine yer verdi.