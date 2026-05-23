İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Christ Oulai'den tepki çeken paylaşım! ''Siz Türkler ırkçısınız''
Spor

Christ Oulai'den tepki çeken paylaşım! ''Siz Türkler ırkçısınız''

Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, havaalanında yaşadığı bir sorun sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Genç futbolcu paylaşımında, “Siz Türkler ırkçısınız” ifadelerini kullanırken, söz konusu paylaşım kısa süre sonra silindi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 18:25 - Güncelleme:
Christ Oulai'den tepki çeken paylaşım! ''Siz Türkler ırkçısınız''
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine taşıyan Trabzonspor'da top koşturan Christ Inao Oulai'den olay olacak paylaşımlar geldi.

Fildişi Sahilli futbolcu, havaalanında yaşadığı tahmin edilen bir problem üzerine Instagram hesabından "You Turks are racists" ("Siz Türkler ırkçısınız") ifadelerinin yer aldığı bir hikâye paylaştı.

KISA SÜRE İÇİNDE SİLDİ

Paylaşımların kısa sürede sosyal medyada yayılması sonrası futbolseverler tepki gösterirken, olay Trabzonspor camiasında da gündem oldu.

Trabzonspor'un genç futbolcusu, yaptığı paylaşımları kısa süre içinde sildi.

"HESABIM ÇALINMIŞTI"

Öte yandan paylaşımını silen Christ Oulai bir paylaşım daha yaptı. Oulai yeni paylaşımında "Hesaptaki ben değildim. Hesabım çalınmıştı. Havalimanında değilim, oteldeyim." ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.