Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderildi.

CHRISTIAN ATSU'NUN CENAZESİNİ ASKERLER KARŞILADI

Dün akşam geç saatlerde başkent Akra'ya inen uçaktan alınan Atsu'nun naaşını Gana Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler törenle karşıladı ve askeri hastane morguna götürdü.

"ÇOK ACI BİR KAYIP"

Atsu'nun cenazesini taşıyan uçağın indiği Kotoka Havalimanı'nda konuşan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawmia, "Umut ettik, geçen her gün dua ettik, dua ettik. Ama ne yazık ki bulununca onu kaybettik. Acı verici bir kayıp, çok acı bir kayıp" dedi.

"ATSU'NUN MİRASI YARDIM ETTİĞİ ÇOCUKLARDA YAŞAYACAK"

Bu arada Christian Atsu'nun ülkesi Gana'da hayırsever kimliğiyle tanındığı da ortaya çıktı. Atsu küresel bir çocuk hayır kurumu olan 'Arms Around The Child'ın (AATC) 2016 yılından beri elçisiydi. AATC tarafından futbolcu için bir mesaj yayımlandı ve "Onun mirası yardım ettiği yüzlerce hayat boyunca yaşayacak. Harika bir adamdı" ifadeleri kullanıldı.

OKUL İÇİN BAĞIŞ YAPTI, ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

Hataysporlu oyuncunun, Gana'nın Senya Beraku bölgesinde tamamlanmak üzere olan yeni bir okulun bağışçısı olduğu, çocukları ve oradaki projeyi birkaç kez ziyaret ettiği belirtildi.

"BİR OKUL İNŞA ETME KONUSUNDA TUTKULUYDU"

AATC yetkilisi Atsu'yla ilgili yaptığı açıklamada "Çocuklar ona saygı duydu, onlara daha iyi bir gelecek için hayaller kurabileceklerini ve eğitim yoluyla hayallere ulaşılabileceğini gösterdi. İşte bu yüzden Christian bir okul inşa etme konusunda bu kadar tutkuluydu ve özellikle sorunları çözmenin ve çocuklara daha parlak bir gelecek vermenin bir yolu olarak herkes için eğitime inanıyordu." diye konuştu.

31 yaşındaki futbolcu, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, ikamet ettiği binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. Atsu'nun cansız bedenine depremin 12. gününde ulaşılabilmişti.

Star Gazetesi