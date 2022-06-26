Christian Luyindama için son karar Okan Buruk'un

Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'a kiralanan Christian Luyindama'nın kaderi belli oluyor...

Sarı-Kırmızılılar'ın 3 milyon avro satın alma opsiyonu karşılığında Al Tawoon'a yarım sezonluğuna kiraladığı Demokratik Kongolu stoperin, Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

HENÜZ HAMLE YAPMADI

Yeni kulübünde sezonun ikinci yarısında hem Asya Şampiyonlar Ligi hem de Suudi Arabistan Ligi'ndeki maçların tamamına yakınında ilk 11'de şans bulan Luyindama'nın bonservisini almaya ilk etapta sıcak baktığı iddia edilen Al Tawoon'un Kongolu stoperin kontratının bitmesine sayılı günler kala ise bu konuda net bir hamlesi bulunmuyor

3 MİLYON AVRO OPSİYON

Galatasaray'ın satışı ile 3 milyon avroluk bir gelir hedeflediği Luyindama için Suudi ekibinin satın alma opsiyonu için girişimde bulunmaması ise Sarı-Kırmızılılar'ın her geçen gün umudunu kırıyor.

Sezonun ikinci yarısında Al Tawoon'da 4'ü Asya Şampiyonlar Ligi, 12'si de ligde olmak üzere 16 maçta forma giyen Luyindama'nın satın alma opsiyonu kullanılmazsa 27 Haziran Pazartesi günü Suudi ekibiyle son maçına çıkacak olan Luyindama, ardından Galatasaray'a dönecek.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Al Tawoon'un satın alma opsiyonu konusunda Galatasaray ile temasa geçmediği Luyindama'nın bir sürpriz olmazsa Suudi ekibinden ayrılması bekleniyor. Luyindama'nın Galatasaray'a geri dönmesi halinde ise 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk verecek.

Galatasaray, Luyindama'nın bonservisi için Belçika'nın Standard Liege takımına 8 milyon avro ödemişti. Luyindama, 2019 yılında Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası eski formuna kavuşamamıştı.