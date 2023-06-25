Galatasaray ile 1 yılda sözleşmesi bulunan Christian Luyindama'nın sözleşmesi feshedilecek.

KARAR VERİLDİ

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçiren Christian Luyindama ile ilgili kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Africa Foot United'da yer alan habere göre; Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Christian Luyindama'nın kontratı feshedilecek.

8 MİLYONA ALINMIŞTI

Sarı kırmızılılar, Kongolu oyuncuyu Belçika'nın Standard Liege takımından 8 milyon euroya transfer etmişti.

Geldiği ilk sezon iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli stoper, yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formundan bir hayli uzaklaşmıştı.

Luyindama, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 79 maça çıktı, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.