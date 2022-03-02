Christian Luyindama'dan Galatasaray'a ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Christian Luyindama, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın menajerlik ücretlerini açıklamasıyla yeniden gündem oldu. Christian Luyindama, 14.3 milyon euro ile sarı-kırmızılı takımda maliyeti en yüksek 3. isim oldu. 28 yaşındaki Kongolu stoper, ara transfer döneminde kiralık olarak Al- Taawon'a gönderilmişti.
Galatasaray'ın 2019'un yazında Belçika ekibi Standard Liege'den 5 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın sarı-kırmızılı takıma olan maliyeti dudak uçuklattı. Galatasaray'a toplam maliyeti 14.3 milyon euro olan Kongolu savunmacı takımına maliyeti en yüksek 3. isim oldu.
DIAGNE VE FALCAO'DAN SONRA EN PAHALI 3. İSİM
Christian Luyindama, 26.9 milyon euro harcanan Mbaye Diagne ve 22.9 milyon euroya mal olan Radamel Falcao'nun ardından en yüksek maliyetli 3. isim oldu.
6 FUTBOLCUYA 76.9 MİLYON EURO HARCANDI
Galatasaray'da 6 futbolcunun toplam maliyeti 76.9 milyon euro oldu. İşte o 6 oyuncu:
Mbaye Diagne: 26.9 milyon euro
Radamel Falcao: 22.9 milyon euro
Christian Luyindama: 14.3 milyon euro
Jean Michael Seri: 5.4 milyon euro
Kostas Mitroğlu: 3.9 milyon euro
Steven Nzonzi: 3.5 milyon euro
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maçın 13'ünde ilk 11'de yer alan Christian Luyindama, toplam 1209 dakika sahada kaldı. Kongolu stoper 1 golle takımına katkıda bulunabildi. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek.
Star Gazetesi