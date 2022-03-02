Christian Luyindama'dan Galatasaray'a ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Star Gazetesi 2 Mart 2022 Çarşamba 19:02 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:04

Christian Luyindama, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın menajerlik ücretlerini açıklamasıyla yeniden gündem oldu. Christian Luyindama, 14.3 milyon euro ile sarı-kırmızılı takımda maliyeti en yüksek 3. isim oldu. 28 yaşındaki Kongolu stoper, ara transfer döneminde kiralık olarak Al- Taawon'a gönderilmişti.

CHRISTIAN LUYINDAMA'NIN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray'ın 2019'un yazında Belçika ekibi Standard Liege'den 5 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın sarı-kırmızılı takıma olan maliyeti dudak uçuklattı. Galatasaray'a toplam maliyeti 14.3 milyon euro olan Kongolu savunmacı takımına maliyeti en yüksek 3. isim oldu.

DIAGNE VE FALCAO'DAN SONRA EN PAHALI 3. İSİM

Christian Luyindama, 26.9 milyon euro harcanan Mbaye Diagne ve 22.9 milyon euroya mal olan Radamel Falcao'nun ardından en yüksek maliyetli 3. isim oldu.

6 FUTBOLCUYA 76.9 MİLYON EURO HARCANDI

Galatasaray'da 6 futbolcunun toplam maliyeti 76.9 milyon euro oldu. İşte o 6 oyuncu:

Mbaye Diagne: 26.9 milyon euro

Radamel Falcao: 22.9 milyon euro

Christian Luyindama: 14.3 milyon euro

Jean Michael Seri: 5.4 milyon euro

Kostas Mitroğlu: 3.9 milyon euro

Steven Nzonzi: 3.5 milyon euro

CHRISTIAN LUYINDAMA'NIN GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maçın 13'ünde ilk 11'de yer alan Christian Luyindama, toplam 1209 dakika sahada kaldı. Kongolu stoper 1 golle takımına katkıda bulunabildi. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek.