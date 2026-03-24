24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  • Christian Pulisic: Milan'da olmaktan mutluyum
Spor

Christian Pulisic: Milan'da olmaktan mutluyum

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Christian Pulisic, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 15:58 - Güncelleme:
Christian Pulisic: Milan'da olmaktan mutluyum
Milan forması giyen Christian Pulisic, hakkındaki transfer haberleri için konuştu.

Pulisic, "Bence bu tür şeyler için uygun bir zaman vardır ve bu, sezonun ortasında sadece sahaya konsantre olduğum bir dönem değildir." dedi.

Milan'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Şu anda menajerimle başka kulüpler veya transfer hakkında konuşmuyorum. Eğer seçenekler olursa, zamanı geldiğinde konuşulur ama şu anda benim önceliğim bu değil. Milan'da olmaktan mutluyum." dedi.

Milan forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Pulisic'in, kulübü Milan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

