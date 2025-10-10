İSTANBUL 22°C / 14°C
  Christian Pulisic, Serie A'da eylül ayının oyuncusu seçildi
Christian Pulisic, Serie A'da eylül ayının oyuncusu seçildi

Milan'da sergilediği etkileyici performanslarla öne çıkan Christian Pulisic, Serie A'da Eylül ayının oyuncusu oldu.

10 Ekim 2025 Cuma 09:00
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekvador ve Avustralya ile oynayacağı kritik maçlara hazırlanırken Christian Pulisic formuyla dikkat çekiyor. Taraftarlar tarafından "Kaptan Amerika" olarak anılan Dinamo, Milan'da sergilediği performanslarla hem kendine hem de milli takıma büyük özgüven kazandırdı.

Serie A, Eylül ayının oyuncusu olarak Pulisic'i seçti. Massimiliano Allegri yönetiminde sahada etkili olan Amerikalı kanat, dört galibiyet ve bir beraberlikten oluşan yenilmezlik serisine üç gol ve iki asistle katkıda bulundu. Özellikle Udinese karşısında attığı iki gol ve yaptığı asist, 3-0'lık galibiyetin kilit anları oldu.

Ayın MVP oylamasında Federico Baschirotto, Kevin De Bruyne, Nikola Krstovic ve Riccardo Orsolini gibi isimleri geride bırakan Pulisic, Milan taraftarlarının hayranlığını kazanmayı sürdürdü.

