Spor

Christian Vieri'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Dünyanın en iyi ilk beşinden biri

İtalya Serie A'da Inter ile şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Christian Vieri övgü dolu ifadeler kullandı.

TRT Spor17 Mayıs 2026 Pazar 16:31 - Güncelleme:
İtalya Serie A'da şampiyon olan Inter'in başarılı geçen sezonunu değerlendiren Christian Vieri, Milano temsilcisinin yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun performansına övgüler yağdırdı.

Milli futbolcumuzun dünya futbolunun en özel orta sahalarından biri olduğunu söyleyen Vieri, TRT Spor'a verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı:

"DÜNYANIN EN İYİ İLK 5 ORTA SAHASINDAN BİRİ"

"Ben bunu yıllardır söylüyorum; Çalhanoğlu dünyanın en iyi ilk beş orta sahasından biri. Olağanüstü bir oyuncu. Hem sol ayağını hem sağ ayağını mükemmel kullanıyor, gol atıyor, gol attırıyor, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip. 50-60 metrelik pasları dünyada çok az oyuncuda var. Gerçekten onun seviyesinde çok az futbolcu bulunuyor."

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR DÜNYA KUPASI GEÇİRECEK"

Açıklamalarında Türkiye Milli Takımı'na da değinen Vieri, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella'nın takım üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu ifade etti.

İtalyan futbol adamı, "Türkiye'nin çok iyi bir kadrosu ve önemli oyuncuları var. Montella genç, çok zeki ve başarılı bir teknik adam. Takımı iyi organize ediyor ve oyuncularla güçlü iletişim kuruyor. Bence Türkiye çok iyi bir Dünya Kupası geçirecek" dedi.

