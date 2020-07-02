İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8516
  • EURO
    7,7089
  • ALTIN
    391.809
  • BIST100
    116908
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Christophe Dugarry'den şok açıklama: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Spor

Christophe Dugarry'den şok açıklama: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da Lionel Messi ve Antoine Griezmann arasında yaşanan gerginlik tartışma konusu oldu. Barcelona'nın eski oyuncusu Christophe Dugarry, çarşamba akşamı RMC radyosunda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

02 Temmuz 2020 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 18:29
ABONE OL

Barcelona'nın eski oyuncusu Christophe Dugarry, çarşamba akşamı RMC radyosunda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Eski Fransız oyuncu, Antoine Griezmann'a sorumluluk almasını ve Lionel Messi'den korkmamasını tavsiye ederken, Arjantinli oyuncu ve otizmli insanlar hakkında ise incitici ifadeler kullandı.

ŞOK SÖZLER SÖYLEDİ!

Goal Türkiye'nin haberine göre, Griezmann için; "Neden korkuyor ki? 1.50 boyunda ya da yarı otistik bir çocuk mu?" diyen Dugarry, "Bir süre sonra erkek olduğunu göstermek zorunda. Bir problem varsa, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmak zorunda ve açıkçası Messi'yle bir problemin olduğunu söyleyebileceğimiz bir yıl oluyor" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalarına gelen tepkilerin ardından bir özür mesajı yayımlayan Dugarry, "Messi hakkındaki sözlerim için içtenlikle özür dilerim. Otizm bozukluğu olan insanları incitmek istemedim, niyetim bu değildi" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.