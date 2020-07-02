02 Temmuz 2020 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 18:29

Barcelona'nın eski oyuncusu Christophe Dugarry, çarşamba akşamı RMC radyosunda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Eski Fransız oyuncu, Antoine Griezmann'a sorumluluk almasını ve Lionel Messi'den korkmamasını tavsiye ederken, Arjantinli oyuncu ve otizmli insanlar hakkında ise incitici ifadeler kullandı.

ŞOK SÖZLER SÖYLEDİ!



Goal Türkiye'nin haberine göre, Griezmann için; "Neden korkuyor ki? 1.50 boyunda ya da yarı otistik bir çocuk mu?" diyen Dugarry, "Bir süre sonra erkek olduğunu göstermek zorunda. Bir problem varsa, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmak zorunda ve açıkçası Messi'yle bir problemin olduğunu söyleyebileceğimiz bir yıl oluyor" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalarına gelen tepkilerin ardından bir özür mesajı yayımlayan Dugarry, "Messi hakkındaki sözlerim için içtenlikle özür dilerim. Otizm bozukluğu olan insanları incitmek istemedim, niyetim bu değildi" ifadelerini kullandı.