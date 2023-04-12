Christophe Galtier'e ırkçılık suçlaması!

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, ağır suçlamalar ile karşı karşıya kaldı. İddialara göre Galtier, Nice'te çalıştığı dönemde Müslüman oyuncular hakkında ağır ifadeler kullandı. PSG yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

FOURNIER: NEDENLERİNİ AÇIKLARSAM SOYUNMA ODASINA GİREMEZ

Fournier, Eylül ayında RMC Sport'a yaptığı açıklama Galtier ile çok kötü bir ilişkiye sahip olduklarını belirterek "Christophe ile kurabileceğim ilişkinin sezon başından beri oldukça kaotik olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Dürüst olmak gerekirse, tartışmamızın gerçek nedenlerini açıklarsam, çünkü gerçekten doğru kelime bu, Christophe artık ne Fransa'da ne de Avrupa'da soyunma odasına girmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

"BU KADAR ÇOK SİYAHİ VE MÜSLÜMAN OLAMAZ"

Futbol yorumcusu Daniel Riolo ve Romain Molina'nın iddialarına göre Nice kulübünün eski futbol direktörü Julien Fournier'nin Nice kulübünün sahibi INEOS grubunun bir çalışanına bir mail gönderdi.

Mailde Fournier'in "Christophe Galtier daha sonra ofisime geldi ve oğlunu selamladı ve bana 'sana söylediklerimi babamdan kontrol edebilirsin' dedi. Menajeri/oğlu gittikten sonra Christophe'a az önce yaptığım tartışmadan bahsettim ve ona tüm bunların doğru olup olmadığını sordum. Daha sonra evet cevabını verdi ve "şehir" gerçekliğini hesaba katmam gerektiğini ve gerçekten de takımda bu kadar çok siyahi ve Müslüman alamayacağımızı söyledi." dediğine yer verildi.