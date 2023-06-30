Christopher Galtier ırkçılık suçlamasıyla göz altına alındı

Fransa'da sezonun bitmesinin ardından adli makamlar, Paris Saint Germain'i çalıştıran teknik direktör Christophe Galtier için harekete geçti. 56 yaşındaki teknik adam gözaltına alındı.

Christophe Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde yolladığı iddia edilen bir e-mail, başına büyük bela açtı. Nisan ayında, Christophe Galtier'in Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'e Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili ırkçı söylemlerde bulunduğu e-mail basına sızdı.

OĞLU İLE GÖZALTINA ALINDI!

Fransız adli makamları, bu iddiaların ardından sezonun bitmesini bekledi. RMC Sport, Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda, Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte para cezası alabileceği öne sürüldü.

"CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.

MÜSLÜMAN FUTBOLCULARLA ŞAMPİYON OLDU

Fransa'da 2020/2021 sezonunda Paris Saint-Germain'in bir puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen ve tarih yazan Lille'in o dönem kadrosunda Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı başta olmak üzere birçok müslüman ve siyahi oyuncular yer alıyordu.