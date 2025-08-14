İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7941
  • EURO
    47,7151
  • ALTIN
    4388.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Christopher Nkunku, Inter'in transfer listesinde
Spor

Christopher Nkunku, Inter'in transfer listesinde

Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen Christopher Nkunku, İtalyan kulübü Inter'in transfer listesine girdi.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Christopher Nkunku, Inter'in transfer listesinde
ABONE OL

Florian Plettenberg'in aktardığı bilgiye göre, Inter, 27 yaşındaki Fransız forvet Christopher Nkunku'yu listesine ekledi. Nkunku, yeni bir kariyer fırsatı arayışında ve Avrupa'nın farklı kulüplerinden teklifler alıyor.

Inter'in asıl hedefi ise Atalanta'nın forveti Ademola Lookman. Taraflar arasında uzun vadeli bir sözleşme üzerinde sözlü bir anlaşma sağlandı ve Lookman'ın Giuseppe Meazza'ya transfer olmayı istediği bildirildi. Ancak kulüpler arasındaki anlaşma henüz son aşamaya gelmedi.

Nkunku'nun transferiyle ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih, RB Leipzig ve Avrupa'nın diğer önemli takımları da yer alıyor. Kış döneminde Bayern Münih'in Nkunku için girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı hatırlatıldı. Transfer sürecinin, yaz dönemi kapanana kadar hareketli bir şekilde devam edebileceği belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.