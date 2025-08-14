Christopher Nkunku, Inter'in transfer listesinde

Florian Plettenberg'in aktardığı bilgiye göre, Inter, 27 yaşındaki Fransız forvet Christopher Nkunku'yu listesine ekledi. Nkunku, yeni bir kariyer fırsatı arayışında ve Avrupa'nın farklı kulüplerinden teklifler alıyor.

Inter'in asıl hedefi ise Atalanta'nın forveti Ademola Lookman. Taraflar arasında uzun vadeli bir sözleşme üzerinde sözlü bir anlaşma sağlandı ve Lookman'ın Giuseppe Meazza'ya transfer olmayı istediği bildirildi. Ancak kulüpler arasındaki anlaşma henüz son aşamaya gelmedi.

Nkunku'nun transferiyle ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih, RB Leipzig ve Avrupa'nın diğer önemli takımları da yer alıyor. Kış döneminde Bayern Münih'in Nkunku için girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı hatırlatıldı. Transfer sürecinin, yaz dönemi kapanana kadar hareketli bir şekilde devam edebileceği belirtiliyor.