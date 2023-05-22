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Spor

Chus Mateo: Takımımla gurur duyuyorum

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, Olympiakos'u yenerek EuroLeague'de şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
Chus Mateo: Takımımla gurur duyuyorum
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Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, Olympiakos'u yenerek EuroLeague'de şampiyon oldukları maçın ardından konuştu.

Chus Mateo yaptığı açıklamada, "Şu an benim için konuşmak çok zor, inişleri ve çıkışlarıyla duygu yükü çok yüksek bir final oldu. İnanılmaz şeyler yaşandı, çok mutluyum. Şu an sadece oyuncularımı ve ekibimi kucaklamak istiyorum, hepsiyle çok gurur duyuyorum." dedi.

Ayrıca, "Bizim için bu sürecin çok zor olacağını biliyorduk ama asla pes etmedik, sonuna kadar inanmaya devam ettik. Herkesle çok gurur duyuyorum. Yaşadığımız zorluklara rağmen asla dağılmadık, herkes mücadele etmeye hazırdı. Problemler yaşadık ama hep reaksiyon gösterdik, takım olarak zor zamanlarda daha çok birlik olmamız müthişti." ifadelerini kullandı.

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