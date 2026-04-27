  • Çifte kırık sonrası Modric'e maske çözümü
Spor

Çifte kırık sonrası Modric'e maske çözümü

Juventus ile oynanan maçta sakatlanan Luka Modric'in elmacık kemiğinde çift kırık tespit edildi. Deneyimli yıldızın Dünya Kupası'nda maskeyle oynaması bekleniyor.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 18:18
Çifte kırık sonrası Modric'e maske çözümü
Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Juventus arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçta Luka Modric sakatlandı.

Karşılaşmanın son bölümünde Manuel Locatelli ile yaşadığı kafa kafaya çarpışma sonrası oyuna devam edemeyen Modric'in son durumu belli oldı.

Hırvat basınından Sportske Novosti'nin haberine göre; 40 yaşındaki futbolcunun elmacık kemiğinde çift kırık tespit edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA KORUYUCU MASKE

Bu sakatlık nedeniyle kulüp sezonunu kapattığı belirtilen Hırvat yıldızın, FIFA Dünya Kupası'nda ise koruyucu maske ile forma giymesinin beklendiği ifade edildi.

