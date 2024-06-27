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Spor

Cihan Çanak, Trabzon'a indi!

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cihan Çanak, kente geldi. Genç futbolcu, havalimanında yaptığı açıklamada, 'Hoca beni aradı, ben de hemen evet dedim, hemen geldim.' dedi.

27 Haziran 2024 Perşembe 22:54 - Güncelleme:
Cihan Çanak, Trabzon'a indi!
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Trabzonspor'un transferi için Standard Liege ile anlaşma sağladığı ve görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Cihan Çanak kente geldi.

Saat 22.45 sularında Trabzon'a inen Cihan Çanak, havalimanında açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki futbolcu, havalimanında yaptığı açıklamada, "Hoca beni aradı, ben de hemen evet dedim, hemen geldim." dedi.

Hedefi sorulan genç futbolcu, "Hedefim şampiyon olmak" sözlerini sarf etti.

İdolü ile ilgili soruya cevap veren Cihan Çanak, "Abdülkadir Ömür" cevabını verdi.

Cihan Çanak, Trabzonlu olduğunun hatırlatılması ve 61 numaralı formayı giyip giymeyeceğine dair soruyu, "Bilmiyorum, sürpriz" diye yanıtladı.

Trabzonspor'un Cihan Çanak transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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