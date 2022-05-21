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Spor

Cihat Arslan: 5-0 bitti, daha fazlası da olabilirdi

Süper Lig'in son haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor teknik direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe ile aralarında çok ciddi bir kalite farkı olduğunu ifade eden Cihat Arslan, "Barış'ın tuzağa düşmemesi gerekirdi, saçma sapan bir kırmızı kart oldu. Hakemi değil de kendi futbolcumu suçluyorum. Bugün 5-0 bitti, daha fazlası da olabilirdi. Biz 1-1'i yakalayıp, direncimizi de arttırabilirdik." dedi.

Sezonu da değerlendiren Arslan, "Çok kan kaybettik, durumu değerlendirecek bir şey yok ama bizim planlarımız hazır. Hem mevcut yönetimimize hem de belediye başkanımıza raporumuzu sunduk. Bundan sonraki iş onların bileceği iş." ifadelerini kullandı.

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