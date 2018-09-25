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Cihat Arslan Akhisarspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı.

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Sezona teknik direktör Safet Susic'le başladıktan sonra 5. haftadaki  MKE Ankaragücü maçından sonra yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, UEFA Avrupa  Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarına Cem Kavçak  yönetiminde çıktıktan sonra, yeni teknik direktörünü buldu.

Akhisarspor'da, daha önce de takımda görev yapan ve bu sezona Spor  Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da başlayan Cihat Arslan'la 1 1 yıllık sözleşme  imzalandı.

2015-2016'da Akhisarspor'u çalıştıran Cihat Arslan, 2016-2017  sezonunun 2. haftasından sonra takımdan ayrılmıştı.

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