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Spor

Cihat Arslan çalışmalardan memnun

Manisa Futbol Kulübü, 1. etap kamp dönemini tamamladı. 2 günlük aranın ardından 22 Haziran Pazartesi akşamı yeniden çalışmalara başlayacak olan Manisa Futbol Kulübünde, Teknik Direktör Cihat Arslan sona eren 1. etap kamp çalışmalarından oldukça memnun olduğunu söyledi.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 11:07 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 11:07
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Manisa FK, dün gerçekleşen LGS nedeniyle sınava giren öğrencilere rahatsızlık vermemek için 1. etabın son antrenmanını Mümin Özkasap Stadında Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanda aerobik dayanıklılık koşusu yapılırken, antrenmanın ardından futbolculara 2 gün izin verdi.

ARSLAN, “ÇOK İYİ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRDİK”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, sona eren 1. etap kamp çalışmaları sonrasında açıklamalarda bulundu. Sıcak havalara rağmen çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen Arslan, “İlk etap çalışmalarımız temel kuvvet ve kondisyon ağırlıklı geçti. Futbolcularımıza gösterdikleri başarılı performansları nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayrıca kulüp çalışanlarımıza da teşekkür ederim. 1. etap kamp dönemini başarılı bir şekilde tamamladık. Futbolcularımıza 2 gün izin verdik. Pazartesi akşamı çalışmalarımıza kaldığımız yerden yeniden başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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