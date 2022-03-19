Cihat Arslan'dan acı itiraf!

IHA 19 Mart 2022 Cumartesi 16:36 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:36

Spor Toto Süper Lig'in 2-0'lık Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, zor şartlar altında bir müsabakaya çıktıklarını ifade ederek, "Maçın kırılma noktaları vardı. İki tane pozisyona girdi, Kasımpaşa. Sonrasında da biz iki tane pozisyona girdik. İki takım için de öne geçme şansıydı. Sonra çok kötü bir gol yedik. Hak etmişleri o golü ama bizim müdahalede çok şanssız, çok eksik kaldık. Daha önce müdahale etmemiz gerekirken beklemeyi tercih ettik. 1-0 öne geçince de takım kırılma yaşadı. Kırılma yaşayınca da kolay değil, çünkü ümidinizi kaybediyorsunuz, zaten gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bu kaygılar ümitsizliğe dönüşüyor, bu daha sorunlu. Sonrasında da biz ilk yarıda Buğra ile bir oyuncu değişikliği yaptık, Jospin girdi. Hadi orada biraz oyunu dengeledik, ondan sonrasında Tetteh uzun zamandır idmanlara çıkamadı, sadece 2-3 gün idmana çıktı. Altay maçında da kısa süreli oynatabildik. Kenan ile bir dinamizm getiririz, orada Dicko ile beraber daha atletizmi yakalarız diye bir plan yaptık 65'inci dakikalarda. Bu da bizim açımızdan neticesini vermedi. Belki de maçın kırılma noktalarından bir tanesiydi. 2-0'dan sonra zaten söylenecek bir şey yok, zaten maç bitmişti. Onun için tabii ki Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Arslan, artık kulüp olarak gerçeklerle yüzleşip, farklı planların da içine girmelerinin gerektiğini de sözlerine ekledi.