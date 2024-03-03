İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2024 Pazar / 23 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cikalleshi, Konyaspor tarihine geçti!

Konyaspor'un golcü futbolcusu Sokol Cikalleshi, Pendikspor karşısında attığı golle kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

IHA3 Mart 2024 Pazar 16:05 - Güncelleme:
Cikalleshi, Konyaspor tarihine geçti!
ABONE OL

Konyaspor tarihinde Süper Lig'de en golcü yabancı oyuncu 27 golle Sokol Cikalleshi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenen Konyaspor'un ilk yarıda penaltıdan golü bulan Sokol Cikalleshi, bu golle Konyaspor'da Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu futbolcu unvanını elde etti. 3 sezondur yeşil-beyazlı takımda forma giyen Sokol Cikalleshi, 101 karşılaşmada 27 gol kaydetti. Arnavut oyuncu, 26 golü bulunan Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıkan Cikalleshi, 8 gol atarken 5 kez asit yaparak skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.