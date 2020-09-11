11 Eylül 2020 Cuma 16:26 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:26

İttifak Holding Konyaspor, santrfor mevkisinde forma giyen Sokol Cikalleshi ile anlaştı.

Arnavut golcü, bu sabah yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına yeşil beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Konyaspor Menajeri Seçkin Özdil ve Cikalleshi katıldı.

Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi bu müsabakalarda 92 kez gol atmayı başardı. Sokol Cikalleshi 35 kez forma giydiği Arnavutluk Milli Takımında 7 gole imza attı.

Cikalleshi, Konyaspor'da 17 numaralı formayı giyecek.