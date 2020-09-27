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Spor

Çılgın maçta son sözü Inter söyledi! Tam 7 gol

İtalya Seri A'da Inter - Fiorentina maçı nefesleri kesti. 7 golün atıldığı maçta 3 puanın sahibi Inter oldu.

27 Eylül 2020 Pazar 00:23 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 00:23
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İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter ile Fiorentina arasında oynanan maç müthiş heyecana sahne oldu.

Maçta perdeyi 3. dakikada Kouame ile açan Fiorentina'ya Inter'den yanıt 45+2'de Martinez'le geldi:1-1.

Ceccherini'nin 52. dakikada kendi ağlarına yolladığı topla bu sefer öne geçen Inter oldu:2-1.

Fiorentina'nın bu gole cevabı gecikmezken, 57'de sahneye çıkan Castrovilli, skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sefer öne geçme sırası Fiorentina'daydı ve konuk ekip 63'te Federico Chiesa ile 3-2 yaptı.

Ancak çılgın maçta son sözü Inter söyledi ve önce Lukaku sonra D'Ambrosio ile skoru 4-3 getirip mücadeleyi kazandı.

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