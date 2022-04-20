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Spor

Çılgın rakam! Dünya devi Abdülkadir Ömür'e resmen talip oldu

Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür'e Fransız kulüp Nice talip oldu. Christophe Galtier'in transferini ısrarla istediği öğrenilen Abdülkadir Ömür için Nice 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.

Star Gazetesi20 Nisan 2022 Çarşamba 21:02 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 21:02
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice talip oldu. Christophe Galtier'in yakından takip ettiği yıldız oyuncu için kulübe transfer edilmesi raporunu sunduğu öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR FRANSA YOLCUSU MU?

Fransa kaynaklarına göre Nice, Abdülkadir Ömür için 12 milyon euro bonservis teklifinde bulunacak. Christophe Galtier, daha öncede Lille'i çalıştırırken Yusuf Yazıcı'yı takımına transfer etmişti. Fransız oyuncu bu kez ise Abdülkadir Ömür'ün peşinde...

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ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ KARNESİ

Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 33 maçta 7 gol 1 asistlik performans gösterdi. 22 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde gösterdiği performansla bu sezon tekrardan takdir toplarken takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

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