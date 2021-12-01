Çılgın rakam! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu

Star.com.tr 1 Aralık 2021 Çarşamba 05:30 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 05:30

Galatasaray'ın geç yıldızı Kerem Aktürkoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli futbolcu için Marsilya, Lille ve Lyon resmen devrede. Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızılılarla yeni sözleşme için görüşmeler gerçekleştirirken Galatasaray'ın serbest kalma maddesi olarak 30 milyon Euro bedel koyacağı öne sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KIYASIYA YARIŞ

Fransız basınının iddiasına göre Kerem Aktürkoğlu için Marsilya, Lille ve Lyon'un haricinde Lazio, Eintracht Frankfurt ve Valencia da devrede. 23 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da ikinci sezonunu yaşıyor. Sarı kırmızılılar 2024'te sözleşmesi bitecek Kerem için yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. 30 milyon Euro serbest kalma maddesi koymak isteyen Galatasaray henüz Kerem Aktürkoğlu cephesiyle resmi anlaşma sağlayamadı.

25 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da çıktığı 25 maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi. 23 yaşındaki oyuncu Milli Takım'da da gösterdiği performansla takdir toplarken takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.