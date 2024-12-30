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Spor

Çılgın rakam! İrfan Can Kahveci hayırlı uğurlu olsun

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde formda geçiren İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. Milli futbolcu ise gelecek sezon için kararını verdi. İşte İrfan Can Kahveci haberinin detayları...

Emre Sarı30 Aralık 2024 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Çılgın rakam! İrfan Can Kahveci hayırlı uğurlu olsun
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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde formda geçiren İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. Milli futbolcunun 2025 yılı başı itibariyle istediği takımla görüşebilecek olması ise kafalarda yıldız isimle ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Milli oyuncu da bu konuda kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci 2025 yılı başı itibariyle istediği takıma imza atabilecek. Mourinho yönetiminde ise daha az süre alan İrfan Can Kahveci'nin ne yapacağı merak ediliyordu. Yıldız isim için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti ve İrfan Can son kararını kesin olarak verdi.

YÖNETİMDEN DEV ZAM KARARI

Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor. İrfan Can Kahveci de bu isteğe yeşil ışık yaktı. Tarafların kısa süre içerisinde masaya oturup anlaşması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim 30 yaşındaki futbolcuya yüklü bir zam yapacak ve yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşı 65 milyon liraya yükselecek. Taraflar arasındaki yeni sözleşmenin 3 yıllık olması bekleniyor.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 21 maça çıktı. Yıldız orta saha bu maçlarda 3 gole katkı yaptı.

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