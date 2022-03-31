Çılgın rakam! Kerem Aktürkoğlu transferinde teklif resmen belli oldu...

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performansla bu sezon alkışları topladı. 24 yaşındaki oyuncu için bir çok Avrupa kulübü devreye girdi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon euro talep etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ÇILGIN RAKAM

Fransız kulübü Marsilya, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon oynanan Avrupa Ligi maçından bu yana yakından takip ediyor. 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Marsilya transfer için resmen devrede. Yaz transfer döneminde Kerem'i kadrosuna katmak için gerekli bütçeyi de Galatasaray'a sunacağı belirtiliyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Milli yıldız Süper Lig'de bu sezon ikinci senesini geçiriyor. Büyük çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da çıktığı 44 maçta 11 gol 7 asistlik performans gösterdi. 24 yaşındaki oyuncu ligde 8 gol 3 asist, Avrupa Ligi'nde de 3 gol 4 asist yaptı.

Star Gazetesi