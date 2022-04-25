Rakam belli oldu! Abdülkadir Ömür için inanılmaz teklif

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür Fransızların kancasına takıldı. Uzun süredir takip edilen milli futbolcu için Nice devreye girmişti. Abdülkadir Ömür'ün takıma kazandırılması için teknik direktör Christophe Galtier'in ısrarcı olduğu öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, YUSUF YAZICI'NIN İZİNDE

Christophe Galtier, Lille'in başında teknik direktörlük yaparken Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı takımına transfer ettirmişti. Fransız teknik direktör şimdi de Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün peşinde. Galtier, Abdülkadir Ömür'ü Nice'e transfer etmek istiyor.

12 MİLYON EURO BONSERVİS

Fransa kaynaklarına göre Nice, Abdülkadir Ömür için 12 milyon euro bonservis teklifinde bulunacak.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 34 maçta 7 gol 1 asistlik performans gösterdi. 22 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde gösterdiği performansla bu sezon tekrardan takdir toplarken takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Star Gazetesi