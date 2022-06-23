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Spor

Çılgın teklif! Andreas Cornelius gidiyor: Tarihe geçecek rakam

Andreas Cornelius için Fiorentina resmen harekete geçti. İtalyan ekibi Trabzonspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Andreas Cornelius için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Haziran 2022 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
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Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Andreas Cornelius için Serie A takımlarından Fiorentina harekete geçti. İtalyan ekibinin Andreas Cornelius için 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

FIORENTINA, ANDREAS CORNELIUS'UN PEŞİNDE

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Fiorentina, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi Danimarkalı golcü için 10 milyonu gözden çıkardı ve önümüzdeki günlerde bordo-mavililere teklifte bulunacak.

ANDREAS CORNELIUS, SICAK BAKIYOR

Haberde, bordo-mavililerin başarılı golcüsü Andreas Cornelius'un Fiorentina'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Andreas Cornelius'un transferinin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde Yusuf Yazıcı'nın ardından en pahalı transfer satışı olarak bordo-mavililerin tarihine geçecek.

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TRABZONSPOR KARNESİ

Andreas Cornelius, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 42 resmi maçın 31'inde ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki Danimarkalı golcü, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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