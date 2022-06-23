Çılgın teklif! Andreas Cornelius gidiyor: Tarihe geçecek rakam

Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Andreas Cornelius için Serie A takımlarından Fiorentina harekete geçti. İtalyan ekibinin Andreas Cornelius için 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

FIORENTINA, ANDREAS CORNELIUS'UN PEŞİNDE

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Fiorentina, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi Danimarkalı golcü için 10 milyonu gözden çıkardı ve önümüzdeki günlerde bordo-mavililere teklifte bulunacak.

ANDREAS CORNELIUS, SICAK BAKIYOR

Haberde, bordo-mavililerin başarılı golcüsü Andreas Cornelius'un Fiorentina'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Andreas Cornelius'un transferinin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde Yusuf Yazıcı'nın ardından en pahalı transfer satışı olarak bordo-mavililerin tarihine geçecek.

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Andreas Cornelius, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 42 resmi maçın 31'inde ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki Danimarkalı golcü, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.