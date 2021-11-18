Çılgın teklif! Dünya devi Ali Akman'a talip oldu

Star.com.tr 18 Kasım 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:40

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan ayrılmış ve Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalamıştı. 19 yaşındaki genç yetenek bu sezon başında Nijmegen'e kiralanarak tecrübe kazanması hedeflenirken Ali Akman'ın Hollanda'da gösterdiği performans ve gelişim dev kulüplerin tekrardan harekete geçmesine neden oldu.

ARSENAL ALİ AKMAN İÇİN DEVREDE

Ali Akman ilk olarak TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyerken Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Başta Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi büyük kulüplerin dikkatini çeken genç yetenek Frankfurt'un yolunu tutmuştu. Hollanda'da Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken Ali Akman'a Arsenal yeniden talip oldu. İngiliz ekibinin 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve Frankfurt'la masaya oturacağı öğrenildi.

12 MAÇTA 4 GOL ATTI

NEC Nijmegen'de çıktığı 12 maçta 5 gol atmayı başaran Ali Akman bu karşılaşmaların 9'una ilk 11'de başladı. İlk çıktığı maçta gol atmayı başaran 19 yaşındaki yıldız adayı son iki haftada iki gol atmayı başardı.