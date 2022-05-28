Çılgın teklif! Dünya devi Mario Balotelli'ye resmen talip oldu

Adana Demirspor'daki performansıyla alkış toplayan Mario Balotelli'ye İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Newcastle United'ın Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istediği ve yakından takip ettiği iddia edildi.

MARO BALOTELLI'YE PREMİER LİG'DEN TALİP VAR

İtalya basınında yer alan habere göre; Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli Premier Lig'e geri dönebilir. Bu sezonki performansıyla iyi bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu Newcastle United'ın transfer listesindeki golcüler arasında.

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MARIO BALOTELLI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor ile olan sözleşmesi 2024'ün yazına kadar süren Mario Balotelli, bu sezon 33 resmi maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.