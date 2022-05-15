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Spor

Çılgın teklif! Emre Mor'a dünya devi resmen talip oldu

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Emre Mor için iki İtalyan devi devreye girdi. Milli futbolcu için kiralık oynadığı Karagümrük de devrede. Atalanta ve Fiorentina Emre Mor'u kadrosuna katmak için Celta Vigo ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Mayıs 2022 Pazar 18:15 - Güncelleme:
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor bu sezon gösterdiği performansla iki İtalyan kulübünün transfer listesine girmeyi başardı. Atalanta ve Fiorentina milli futbolcu için resmen devrede. İtalyan basınının iddiasına göre Emre Mor'u kadrosuna katmak isteyen iki İtalyan kulübü Celta Vigo ile görüşecek.

EMRE MOR'UN OPSİYONU KARAGÜMRÜK'TE

Fatih Karagümrük sezon başında Emre Mor'u Celta Vigo'dan kiralamış ve satın alma opsiyonunu da sözleşmeye eklemişti. İstanbul ekibi milli futbolcuyla anlaşması halinde iki senelik sözleşme imzalama hakkına sahip.

EMRE MOR'UN KARAGÜMRÜK KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon 24 maça çıkan Emre Mor, 5 gol 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan genç yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı başardı. Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te toplam 27 maça çıktı.

Star Gazetesi

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