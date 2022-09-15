Çılgın teklif! Enes Ünal'a dünya devi resmen talip oldu

Getafe'de attığı gollerle büyük beğeni toplayan Enes Ünal için Sevilla devreye girdi. İspanyol ekibinin ara transfer döneminde milli golcü Enes Ünal'ı kadrosuna katmak istediği ve Getafe'ye teklifini yaptığı ileri sürüldü.

ENES ÜNAL, İSPANYA'DA FIRTINA GİBİ ESMEYE DEVAM EDİYOR

Enes Ünal, Getafe'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Milli golcü Enes Ünal, İspanyol ekibiyle şimdiye kadar 5 maçın 5'inde de ilk 11'de yer aldı ve 2 gol, 1 asistle skora katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

SEVİLLA, ENES ÜNAL'A TALİP OLDU

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, yeni golcüsü Kasper Dolberg'den istediği verimi elde edemedi ve yeni golcü için rotayı Getafe'ye çevirdi. İspanyol ekibi, milli golcü Enes Ünal için Getafe'ye teklifte bulundu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 37 resmi maçta toplam 2813 dakika süre alan Enes Ünal, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.