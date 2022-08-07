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Spor

Çılgın teklif! Kerem Aktürkoğlu'na resmen talip oldular

Kerem Aktürkoğlu için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu için son olarak Nice'ın devreye girdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Ağustos 2022 Pazar 23:41 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın başarılı yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Nice devreye girdi. Fransız ekibinde teknik direktör Lucien Favre'nin 23 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SON TALİBİ NİCE

Fransız basınından L'Équipe'nin haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Nice'ta teknik direktör Lucien Favre, üç transfer daha istiyor. Fransız ekibinin teklifte bulunmaya hazırlandığı isimlerden biri de Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Haberde, bu yaz yapılan transferler için 33 milyon euro harcayan Nice'ın Kerem Aktürkoğlu için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SON SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 52 resmi maçın 46'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 4015 dakika süre aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 13 asist yaparak takımına önemli katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi

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