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Spor

Çılgın teklif! Rafa Silva hayırlı uğurlu olsun

Beşiktaş'ta kariyer sezonlarının birini yaşayan Rafa Silva için yeni transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı. Yıldız oyuncu ise kararını verdi. İşte Rafa Silva haberinin detayları...

Emre Sarı30 Haziran 2025 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Çılgın teklif! Rafa Silva hayırlı uğurlu olsun
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Beşiktaş'ta kariyer sezonlarının birini yaşayan Rafa Silva için yeni transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı takımın kötü bir sezon geçirmesine rağmen ayakta kalan tek ender isimlerden olan Portekizli yıldızın geleceği merak konusu oldu. Arabistan ekipleri 32 yaşındaki futbolcu için yüklü bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEK İSTEMİYOR

Yüksek para teklifi Rafa Silva'nın aklını karıştırsa da Beşiktaş yönetimi oyuncu ile yollarını ayırmak istemiyor. Rafa için ayrıca ülkesinden ve İtalya'dan da teklifleri olduğu gelen bilgiler arasında. Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarını hızla sürdüren Beşiktaş yönetimi, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bunun ışığında ise Rafa Silva'nın takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız on numarada gelen tekliflere rağmen kalmaya daha sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 49 resmi maçta görev aldı.

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Rafa Silva'nın, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

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