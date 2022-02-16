Çılgın teklif! Yunus Akgün'e dünya devi talip oldu

Star.com.tr 16 Şubat 2022 Çarşamba 20:41 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 20:41

Yunus Akgün Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ederken İtalya Serie A'dan 3 kulüp genç yıldız adayına talip oldu. Mario Balotelli ile de büyük uyum sağlayan 21 yaşındaki oyuncu İtalya'da yakın takibe alındı.

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YUNUS AKGÜN İÇİN KIYASIYA YARIŞ

İtalya Serie A'dan Roma, Lazio ve Fiorentina Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor. Üç İtalyan kulüp oyuncu için yarışa girerken genç oyuncu sezon sonunda Galatasaray'a dönme hayalleri kuruyordu. Yunus Akgün sezon sonunda gelecek tekliflerin büyüklüğüne göre sarı kırmızılılar tarafından bonservisiyle birlikte transfer edilebilir.

MİLLİ TAKIMA DAVET BEKLİYOR

Öte yandan Yunus Akgün bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan davet bekliyor. Kuntz da Milli Takım için yeni oyuncuları davet edeceğini açıklamıştı.

8 GOL 8 ASİST

Yunus Akgün Adana Demirspor'da bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. Türkiye Kupası'nda 1 gol 3 asist yapan oyuncu ligde de 7 gol 5 asist yaptı.