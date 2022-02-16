Çılgın teklif! Yunus Akgün'e dünya devi talip oldu

Yunus Akgün Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ederken İtalya Serie A'dan 3 kulüp genç yıldız adayına talip oldu. Mario Balotelli ile de büyük uyum sağlayan 21 yaşındaki oyuncu İtalya'da yakın takibe alındı.
İtalya Serie A'dan Roma, Lazio ve Fiorentina Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor. Üç İtalyan kulüp oyuncu için yarışa girerken genç oyuncu sezon sonunda Galatasaray'a dönme hayalleri kuruyordu. Yunus Akgün sezon sonunda gelecek tekliflerin büyüklüğüne göre sarı kırmızılılar tarafından bonservisiyle birlikte transfer edilebilir.
Öte yandan Yunus Akgün bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan davet bekliyor. Kuntz da Milli Takım için yeni oyuncuları davet edeceğini açıklamıştı.
Yunus Akgün Adana Demirspor'da bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. Türkiye Kupası'nda 1 gol 3 asist yapan oyuncu ligde de 7 gol 5 asist yaptı.
Star.com.tr