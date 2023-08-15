İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0566
  • EURO
    29,5586
  • ALTIN
    1656.27
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cim-bom'a beklediği haber geldi! Sevilla'dan Sergio Ramos açıklaması
Spor

Cim-bom'a beklediği haber geldi! Sevilla'dan Sergio Ramos açıklaması

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın başkanı Jose Castro, Sergio Ramos'un gündemlerinde olmadığını duyurdu. Başkan Castro yaptığı açıklamada, 'Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil.' ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2023 Salı 18:27 - Güncelleme:
Cim-bom'a beklediği haber geldi! Sevilla'dan Sergio Ramos açıklaması
ABONE OL

Sevilla Başkanı Jose Castro, Sergio Ramos transferiyle ilgili konuştu.

Castro, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

"BİZE UYGUN DEĞİL"

Castro yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil." dedi.

"SEVILLA'YI MI İSTİYOR"

Sevilla Başkanı ayrıca, "Sergio Ramos, Sevilla'ya gelmek mi istiyor? Ben de bir özel uçağım olsun istiyorum mesela..." ifadelerini kullandı.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.