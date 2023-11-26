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  • Cimbom 3 maç aradan sonra sahasında Alanyaspor'u devirdi!
Spor

Cimbom 3 maç aradan sonra sahasında Alanyaspor'u devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Akdeniz ekibini evinde 3 maçtır mağlup edemeyen sarı-kırmızılı ekip bu kötü seriye son verdi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 00:18 - Güncelleme:
Cimbom 3 maç aradan sonra sahasında Alanyaspor'u devirdi!
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Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Akdeniz temsilcisi karşısında sahasındaki son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 3 mücadelede 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Rakibini İstanbul'da 3 sezondur yenemeyen Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrılarak bu istatistiği de sonlandırdı.

ALANYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Son olarak ligin 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki 5 maçtan da puan çıkaramadı.

Alanyaspor, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Turuncu-yeşilli takım, söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

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